Kate Middleton lite furiosa col Principe William: ‘Umiliata davanti a tutti’

La duchessa di Cambridge Kate Middleton durante una competizione benefica per barche sembra aver litigato pesantemente con il Principe William

Stando alle parole rilasciate all‘Expressi inglese da parte dell’esperta di cronache di palazzo Juliet Rieden, Kate Middleton avrebbe litigato furiosamente con il marito William.

Kate Middleton troppo competitiva

La duchessa di Cambridge, madre di tre figli e donna impegnata speso nel sociale, parrebbe aver litigato con il Principe William. Discussione avvenuta in quanto, durante una competizione benefica di barche, il marito ha conquistato l’ultima posizione.

La barca dove gareggiava il Principe William era della Child Bereavement UK, un ente benefico che sostiene le famiglie con bambini malati invece Kate era a bordo con l’equipaggio della Royal Foundation.

La duchessa furiosa col Principe William

Kate Middleton e il principe William si sono dunque classificati all’ultimo posto vedendo trionfante l’imbarcazione dell’associazione Tusk che si occupa della conservazione della fauna selvatica. Questa sconfitta non è andata giù alla duchessa, a causa del suo carattere estremamente competitivo, al punto che al termine della gara, una volta giunti tra le mura domestiche si sarebbe arrabbiata con il Principe William.

La bellissima Kate dunque non sembra per nulla felice di aver ricevuto come trofeo il famoso cucchiaio di legno, premio che viene dato all’ultimo classificato. In effetti, è stato un po’ umiliante, soprattutto per una competitiva come lei. Come ogni coppia che si ama, anche loro possono avere delle incomprensioni.

Le liti possono essere degradanti per un rapporto ma la loro favola è davvero troppo bella per pensare che possa finire per un motivo così stupido. Capitano a tutte le coppie situazioni simili, ma l’amore vince sempre su tutto. Aspettiamo di rivedere Kate sulla cresta dell’onda dimostrare il suo valore sportivo quanto prima. Essere mamma è sicuramente però la sfida più