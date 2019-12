Kate Middleton in dolce attesa del 4 figlio: ‘L’annuncio ufficiale dopo Natale’

I Duchi di Cambridge daranno un annuncio importante a Natale, verrà finalmente confermata la quarta gravidanza di Kate Middleton?

Dopo una conferenza a porte chiuse sarebbero emerse delle rivelazioni sull’intenzione di Kate Middleton e del Principe Wiliam di fare un impotant annuncio proprio a Natale. Arriva il quarto erede?

Kate e William: ultimo anno tra alti e bassi

Il Principe William e la moglie Kate Middleton sono una delle coppie più inossidabili con il rapporto bastato prima di tutto sull’amicizia e sulla complicità che continua da moltissimi anni.

I tre figli hanno sicuramente contribuito a cementare ancora di più il legame tra i due anche se come è normale la stanchezza dei tanti impegni ufficiali e la gestione di tre bimbi piccoli si fa sentire.

William avrebbe dichiarato di essere molto stanco tanto da addormentarsi non appena può e Kate avrebbe rivelato che l’ultimogenito, il Principe Louis darebbe molto da fare essendo un mammone.

Questo però non ha impedito alle voci di una quarta gravidanza di crescere sempre più insistenti anche perché Kate non ha mai nascosto di adorare fare la mamma ed appare sempre radiosa ed al meglio.

Un ultimo video ha impensierito i sudditi, ritraendo Kate che faceva un gesto scostante verso William: l’annuncio che faranno a Natale sfaterò una loro crisi?

Kate Middelton incinta per la quarta volta? Annuncio in arrivo

In questo che è stato definito l’annus horribilis per i Royals britannici a causa di scandali, litigi, allontanamenti e problemi di salute, l’annuncio di una gravidanza sarebbe di certo uno spiraglio di gioia e felicità.

Ecco perché nel momento in cui William e Kate hanno dichiarato in una conferenza a porte chiuse che a Natale avrebbero dato un importante annuncio, tutti gli esperti reali hanno subito dato come ipotesi più certa l’arrivo di un nuovo erede.

Come riporta Velvetgossip l’esperto reale Omid Scobie avrebbe dichiarato alla BBC:

“Il prossimo anno sarà un anno pieno di impegni per i Cambridge”

“Aspettatevi annunci importanti durante queste vacanze”

Confermando la volontà espressa di Kate e William di rivelare le novità proprio durante i consueti festeggiamenti a Sandrigham alla presenza di tutta la Famiglia Reale, esclusi i Meghan ed Harry che saranno in America.

“C’è stato un briefing a Kensington Palace proprio questa settimana in cui ci hanno dato una serie di importanti annunci che usciranno durante il periodo delle vacanze”.

Sarà dunque un dolce Natale per la famiglia Windsor? Tra poche ore sapremo la verità.