Kate Middleton non può farlo prima delle 18, il divieto assurdo esteso anche a Meghan Markle

La famiglia Reale, Kate Middleton e Meghan Markle costrette a seguire delle regole molto rigide. Le due Principesse possono farlo solo dopo le 18:00, ecco cosa

Le regole della Famiglia Reale sono molto rigide, lo sanno bene le due moglie di William ed Harry, Kate Middleton e Meghan Markle. Le due donne infatti hanno delle regole molto dure da seguire infatti sono costrette a rispettarle e a seguirle alla regola.

Kate Middletton e Meghan regole rigide per le Duchesse

Le due donne della famiglia Reale, pare che abbiano molte regole da seguire per essere delle Duchesse a tutti gli effetti. Le due donne infatti devo rispettare diverse direttive sull’abbigliamento da indossare ogni giorno. In particolare c’è qualcosa che prima delle 18,00 del pomeriggio non possono assolutamente indossare.

Kate e Meghan dure direttive

Kate e Meghan sono le due donne più amate della Famiglia Reale. Come in molti sanno, la famiglia Reale ha delle direttive da seguire molto rigide e chi ne fa parte le deve seguire alla lettera. Anche le due Principesse, prima di essere tali, hanno dovuto seguire queste direttive in modo esemplare. C’è una regola in particolare che le due Principesse devono rispettare assolutamente.

Secondo quanto riportato da Mika Maier le due Duchesse non possono assolutamente sfoggiare diamanti prima delle 6 di pomeriggio. La regola imposta dalla Famiglia Reale pare che sia dovuto proprio all’immagine delle due donne, che devono trasmettere ai loro sudditi. I diamanti infatti, secodno le direttive della Famiglia, dovrebbero essere indossati solo dopo quell’ora perchè troppo appariscenti. Le due Duchesse infatti avrebbe il permesso solo di indossare gioielli poco vistosi e discreti.

Kate e Meghan i gioielli più utilizzati

Le due Duchesse da come si è sempre visto, non hanno mai sfoggiato gioielli cosi sfarzosi. Pare infatti che le due puntano essenzialmente a indossare gioielli discreti e ad utilizzare gioielli più preziosi solo nelle occasioni pubbliche più importanti.

Nonostante ciò, le due Duchesse avrebbero anche la possibilità di indossare dei gioielli della bellissima Lady Diana.