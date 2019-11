Kasia Smutniak senza trucco, il viso senza filtri sui social lascia tutti senza parole – Foto

L’attrice Kasia Smutniak ha postato una foto social che già diventata virale, i fan non hanno potuto fare a meno di commentare

Kasia Smutniak ha lasciato tutti senza parole con l’ultima foto social che la ritrae al naturale

I primi 40 anni di Kasia Smutniak

La bella attrice Kasia Smutniak ha da poco spento le 40 candeline ma il tempo su di lei non sembra aver lasciato segni, per lo meno fisicamente.

Dentro Kasia è cresciuta tanto, come lei stessa ha raccontato recentemente in varie interviste, da quando ancora ragazzina sbarcò sulle passerelle dei migliori stilisti prima e sul grande schermo poi.

Una grande attrice infatti, di classe e stile, si può definire oggi la Smutniak che non ha mai tradito il suo modo riservato di essere che non si nega però agli affetti veri.

Come il neo sposo Domenico Procacci, il loro piccolo Leone e la prima figlia Sophie avuta da Pietro Taricone.

Proprio la tragica morte di Pietro Taricone nel 2010 ha portato alla donna un dolore fortissimo ma l’ha anche aiutata a crescere, ad aprirsi di piú e a dedicarsi anche a progetti umanitari desiderio del suo ex marito.

La scuola in Nepal per aiutare i bambini con disagio economico grazie all’associazione che porta il nome di Pietro le sta dando grandi soddisfazioni e la sua carriere di attrice procede a gonfie vele.

La foto virale che infiamma il web

Kasia Smutniak ha anche rivelato da poco, come si legge su velvetgossip.it di soffrire da 6 anni di un problema di salute che le condiziona la vita ma dal quale non scappa e che vuole considerare come parte di sé.

Si tratta della vitiligine, una malattia cronica non contagiosa della pelle che crea macchie chiare più o meno diffuse.

“Io crescendo ho imparato che accettare non è abbastanza, ma bisogna amare i propri difetti” “In questi sei anni ho imparato ad amarmi per quello che sono.”

Kasia ammette che il percorso verso l’accettazione di sé è stato lungo e non immediato ma ha dovuto lavorare per questo.

“E oggi lo voglio condividere con voi”

ha dichiarato l’attrice che sul suo profilo Instagram non ha paura di mostrare la donna vera dietro l’attrice, senza filtri né trucco, orgogliosa di come è.

L’ultima foto infatti la ritrae in primo piano totalmente al naturale.

I fan non hanno potuto non notare la bellezza tutta naturale dell’attrice:

“Sei perfetta”

“Sguardo che parla, donna di fascino”

” Una Dea”

Ecco la foto senza filtri che ha scatenato i commenti di apprezzamento dei tantissimi fan di Kasia.