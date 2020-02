Il dramma della malattia della pelle, Kasia Smutniak ‘Ho provato anche i santoni’: l’attrice rivela il suo calvario

Kasia Smutniak intervista recentemente dalla rivista Vanity Fair rivela il dramma della sua malattia. Il calvario dell’attrice polacca: ‘Ho provato anche i santoni’

Kasia Smutniak è tra le attrici più desiderate del panorama cinematografico moderno. Di origine polacca, è stata protagonista di numerose pellicole di successo come Perfetti sconosciuti e From Paris With Love.

Recentemente si è concessa ad una lunga intervista alla rivista Vanity Fair, alla quale ha rivelato il suo personale calvario contro la malattia di cui è affetta. Scopriamo di più.

Kasia Smutniak, il dramma della malattia: ‘Ho provato di tutto’

Nella sua ultima intervista alla celebre rivista diretta da Simone Marchetti, ha parlato ai suoi lettori del suo calvario contro la malattia.

‘Per guarire ho provato di tutto’ ha detto la Smutniak, arrivando a rivolgersi perfino ai Santoni, ha ammesso a Vanity Fair.

Circa sette anni fa infatti, è comparsa sul suo corpo la vitiligine. Inizialmente non l’avrebbe presa di buon grado. La malattia cronica della pelle ha creato in lei tante insicurezze tali, da non riuscire neanche ad uscire di casa senza che truccasse le mani:

‘Per guarire ho provato di tutto: prima sono andata dai medici e poi sono finita dai santoni. Santoni di ogni genere’

ha rivelato l’attrice polacca.

Kasia Smutniak da un santone nepalese: ‘Non mi ha guarita’

La moglie di Domenico Procacci, con il quale si è unita in matrimonio lo scorso 2019, ha rivelato di essere stata in questi ultimi anni tanto disperata da rivolgersi a guaritori di ogni genere. In particolare si è soffermata sull’esperienza avuta con un santone nepalese:

‘Un santone nepalese che non mi ha guarita come tutti gli altri mi ha dato però una bella interpretazione della vitiligine, mi ha detto: sei un serpente, stai cambiando la pelle’

poi ha aggiunto rivelando di essere maturata in questi 7 anni:

‘Ho 40 anni, ho fatto molta strada, non sono più una ragazza ed è giusto rivendicare il cambiamento’

ha concluso Kasia Smutniak.