Chi è Karina Samoylenko, la nuova ballerina di Amici di Maria De Filippi, che ha fatto il suo ingresso tra i concorrenti della diciannovesima edizione del talent show

Scopriamo tutti i segreti di Karina Samoylenko, la danzatrice classica, molto voluta da Alessandra Celentano, entrata da poco nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Chi è Karina Samoylenko

Nasce a Viareggio 24 anni fa, nel 1996.

Dopo aver conseguito la maturità classica, studia danza classica presso la scuola Erna Bonk di Viareggio. Successivamente, si diploma all’Accademia Teatro Scala di Milano e lavora al Teatro Mikhailovsky di San Pietroburgo.

Attualmente vive a Milano e lavora, oltre che come ballerina, come modella, posando in diversi servizi fotografici e campagne pubblicitarie.

Nel 2020 entra a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi, per volontà dell’insegnante di danza Alessandra Celentano. La giovane ballerina ottiene il banco immediato della diciannovesima edizione del talent show, dopo l’eliminazione di Giuseppe Preziosa.

La danzatrice ha ballato, nel corso della puntata del sabato di Amici 19, ed è riuscita a convincere tutto il corpo docente della sezione danza.

Alcune curiosità sulla ballerina

Karina ha avuto modo di farsi ammirare mentre balla nel corso delle puntate del day time di Amici 19. La giovane ha letteralmente conquistato tutti, non solo i professori, ma anche il web che impazza alla sua vista.

Karina ha già cominciato a lavorare in sala prove con Alessandra Celentano che ha colto varie occasioni per ribadire la tenuta impeccabile pretesa a lezione da tutti gli allievi, capelli compresi.

Nel corso delle lezioni, la Celentano sta aiutando la ballerina a mettere a fuoco i suoi punti di forza e gli aspetti da correggere.

Per quanto riguarda la vita privata della giovane ballerina, non si hanno molte notizie al riguardo. Si sa che Karina abbia un profilo su Instagram, in cui condivide soprattutto scatti relativi alla sua vita lavorativa, in qualità di ballerina e di ragazza immagine.