Vite al Limite pesava quasi 300 kg, oggi Karina Garcia è irriconoscibile: la foto che ha sconvolto il web

Karina Garcia aveva tanto fatto parlare di sé durante la sua partecipazione a Vite al Limite. Adesso, dopo l’operazione, è completamente cambiata

Vite al limite racconta il fantastico viaggio di diversi partecipanti che tentano di perdere peso. Sono gravemente obesi e hanno bisogno di apportare cambiamenti drastici, cosa che fanno sotto l’attenta guida e supervisione del Dr. Nowzaradan.

Anche se molti partecipanti non riescono a raggiungere i loro obiettivi, ci sono alcuni che hanno il successo. Karina Garcia rientra esattamente in quest’ultima categoria. Curioso di scoprire come sta oggi?

Karina Garcia, il viaggio a Vite al limite

Karina è arrivata allo show, quando aveva 38 anni: le sue abitudini alimentari erano fuori controllo anche con un palloncino gastrico.

Ha avuto un’asma grave da bambina, che ha richiesto molta attenzione da parte della sua famiglia. Quando la salute di Karina migliorò, i suoi genitori dovettero tornare al lavoro per pagare le spese mediche.

Ha sostituito l’attenzione con il cibo che fungeva da conforto in quel momento. All’età di 10 anni, Karina pesava 45 kg, per poi arrivare a 113 e colpiva 250 all’età di 15 anni.

Quando aveva 23 anni, la bilancia segnò oltre 181 kg. Dopo il suo arrivo al programma, la donna aveva raggiunto il peso di 287 kg. Grazie al Dr. Nowzaradan, Karina ha cambiato la sua vita.

È riuscita a perdere un totale di 197 kg e nel 2018, ha dichiarato che il suo obiettivo era quello di perdere il maggior peso possibile prima di sottoporsi a un intervento chirurgico di rimozione della pelle.

Nello specifico, la procedura aiuta a liberarsi della pelle in eccesso che rimane dopo la perdita di grasso.

Dov’è Karina Garcia oggi?

Da quando ha apportato modifiche al so stile di vita, Karina ha continuato a perdere peso. È riuscita a sostituire i suoi cibi preferiti (che erano principalmente cibi spazzatura come patatine, coca-cola e biscotti) con nuovi preferiti come il pesce.

Nell’aprile 2019, Karina iniziò a frequentare Gilbert Donovan, ossia il marito di Lupe, apparso nella quarta stagione di Vite al limite. Gilbert ha suscitato l’ira di molti, il quale fece pressioni su Lupe per fare sesso dopo il suo intervento, atto che aprì molti punti e infezioni.

Pare, però, che i due non stiano insieme, guardando le ultime foto da lei postate: pare, inoltre, che si sia spostata a Converse, in Texas. Dopotutto, non vedeva l’ora di di trasferirsi dalla casa dei suoi genitori e sembra che ci sia riuscita.

Karina lavora come rappresentante del servizio clienti bilingue presso Westcorp nonché come rappresentante del servizio clienti presso Neiman Marcus.

È anche rappresentante dell’assistenza tecnica di Ibex. I membri che compongono la sua famiglia includono Roberto Salazar, Juan Montes, Martha Graciela Montes ed Ezequiel Garcia.