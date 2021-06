Poco fa è stata ingiustamente attaccata per il suo aspetto fisico: il duro sfogo di Karina Cascella.

La risposta della bellissima opinionista di Canale 5, non si fa di certo attendere: ecco cosa ha detto.

Karina Cascella, al centro di un’ennesima polemica

Recentemente il noto volto di Canale 5 si è sfogata sui social per via di alcune domande inopportune, da parte dei suoi follower, riguardo al suo desiderio di maternità e alla gravidanza.

Karina Cascella ha una figlia di nome Ginevra, nata dal legame con Salvatore Angelucci.

Lei è davvero orgogliosa di essere una madre, ma allo stesso tempo detesta le domande dei fan in merito alle eventuali gravidanze dei personaggi vip.

L’opinionista infatti ha spiegato:

“Non si fanno certe domande. Perché non possiamo sapere chi abbiamo di fronte. È insensibilità e ignoranza.”

Purtroppo tantissime coppie non hanno la possibilità di diventare genitori e questo causa una grande sofferenza.

Il messaggio di Karina è stato molto importante e super apprezzato, purtroppo pochi minuti fa c’è stata un’ennesima polemica, scopriamo cosa è accaduto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella🤎 (@karinacascella)

Karina Cascella: “Da oggi solo foto in costume”

Poche ore fa la nota opinionista ha pubblicato una foto super esplosiva con un micro bikini davvero splendido.

Le sue forme e décolleté sono in bella vista, ed è uno spettacolo.

Però c’è sempre qualcuno che ha da ridire, infatti poco fa Karina si è lasciata andare ad un lungo sfogo.

La Cascella ha spiegato che la precedente foto in costume ha ricevuto numerose critiche del tipo “Sei volgare”, “Sei rifatta”, “Sei troppo grossa”, “Sei una madre non puoi metterti in costume”, “Sei troppo provocatrice con le pose”.

Commenti inaccettabili, ai quali Karina ha voluto rispondere dicendo:

“Da oggi in poi visto che siamo in estate, io pubblicherò ogni giorno foto in costume, perché mi avete triturato le p***e.”

Ha inoltre spiegato che molta gente la giudica solamente perché è un personaggio pubblico e va in televisione, ed è una cosa inammissibile e insensata.

Karina ha concluso dicendo:

“Fate come vi pare, tutto quello che volete, basta che state lontani da persone che si fanno il loro, tipo me, e non rompono le scatole a nessuno.”

Un duro sfogo che in molti hanno appoggiato sostenendo che alcuni haters la criticano per pura invidia e gelosia.

