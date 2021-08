Karina Cascella choc, l’opinionista annuncia l’incredibile ritiro dalla tv

La celebre opinionista ha rivelato la sua intenzione di ritirarsi dal mondo dello spettacolo, ecco cosa sta succedendo.

Arriva una notizia incredibile che coinvolge una delle opinioniste più amate della storia della tv.

Si tratta di Karina Cascella, che ha rivelato qualcosa di davvero inaspettato dai suoi fan.

Il successo di Karina Cascella come opinionista

Conosciamo tutti Karina Cascella, l’opinionista salita alla ribalta grazie al programma di successo di Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Dopo il successo con il dating show di Canale 5, sembrava che Karina Cascella avesse trovato la sua strada all’interno del mondo dello spettacolo.

A un certo punto, però, la donna ha improvvisamente abbandonato il piccolo schermo.

Finalmente, Karina Cascella fa luce sulla vicenda, rivelando le motivazioni che l’avrebbero spinta ad allontanarsi dalla televisione italiana.

Karina Cascella annuncia il ritiro dalla tv

Nei giorni scorsi, un fan di Karina Cascella ha chiesto all’opinionista quando avrebbe fatto ritorno sul piccolo schermo.

Karina ha colto l’occasione per dichiarare qualcosa di davvero inaspettato:

“Per ora, come lo scorso anno, continuerò a concentrarmi sulla mia attività. Il primo anno è sempre quello più difficile e impegnativo. Poi man mano si vedrà.”

e poi ancora:

“È da circa un anno che vi racconto che questa situazione che stiamo vivendo ha rinforzato ancora di più i miei ideali e la mia voglia di avere cose concrete tra le mani. Tutto quello che verrà sarà un di più.“

A quanto pare, quindi, Karina Cascella non sarà presente nella prossima stagione televisiva di Mediaset e in particolare nei programmi di Barbara d’Urso.

Per scoprire nuovi aggiornamenti su Karina Cascella, non vi rimane che attendere ulteriori articoli sull’opinionista in questione.