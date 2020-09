No, Karina Cascella non è una che le manda a dire. E lo ha dimostrato nuovamente attraverso le sue Instagram stories, dove ha demolito a muso duro Elisa De Panicis e Mila Suarez.

L’ex opinionista di Uomini e Donne è riuscita ancora una volta nel suo intento: affossare a parole influencer e pseudo-vip. Nel suo mirino ci finiscono niente meno che Elisa De Panicis e Mila Suarez, ex protagoniste del Grande Fratello Vip.

Alla 77esima edizione della Mostra del cinema di Venezia le due ex gieffine hanno monopolizzato l’attenzione collettiva scambiandosi un bacio saffico. A tal proposito si è pronunciata anche Karina Cascella, che ha espresso tutta la sua indignazione e ripugnanza.

Il bacio hot tra Elisa De Panicis e Mila Suarez ha calamitato l’attenzione dei fotografi e dei settimanali di gossip. Ma a Karina Cascella non interessa granché, anzi non interessa proprio.

La loro effusione pubblica ha inorridito la sferzante napoletana, la quale le ha tacciate di esibizionismo e ostentazione:

“Cosa penserà il padre di 70 anni che è a casa? Parole sue, pronunciate nella casa del GF lo scorso anno. Dunque è questo che fa tristezza, un evento così elegante e raffinato invasa da elementi del genere, che per farsi notare farebbero qualsiasi cosa… Trasformano un Red Carpet così famoso in un circo “

È un crescendo polemico il suo:

“Capite cosa intendo io quando dico che certe persone non dovrebbero essere a Venezia? Non per il bacio tra donne, intendiamoci. Ma per la ricerca disperata di visibilità perché di questo si tratta”