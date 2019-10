Karina Cascella mostra il pancino ai fan, seconda gravidanza per l’opinionista di...

Karina Cascella in attesa del secondo Figlio? L’opinionista di Barbara D’Urso rivela tutto sui social. Ecco che cosa ha raccontato ai suoi fan sulla ‘seconda gravidanza’ in arrivo

Karina Cascella è nota al pubblico per essere stata uno dei volti iconici di Uomini e Donne, prima nelle vesti di corteggiatrice, poi in quelle di opinionista nel noto format portato avanti da ‘Uomini e Donne’.

Nell’ultima puntata andata del celebre serale di Barbara D’Urso, il ‘Live – Non è la D’Urso’, Karina Cascella è stata ospitata in qualità di opinionista.

Nel corso della puntata nonostante l’acceso dibattito in diretta con la figlia del maestro dell’Horror Italiano, Asia Argento, è attualmente al centro del gossip, per quel ‘dettaglio’ che tutti non hanno potuto fare a meno di notare.

L’ex corteggiatrice mostra in fatti una rotondità sospetta. Che la Cascella sia in attesa del secondo figlio? Dopo il tam tam sui socia, arriva la risposta dell’ex fidanzata di Salvatore Angelucci.

Karina Cascella incinta di Max Colombo?

Dopo la rottura con Salvatore Angelucci dalla quale è nata la loro piccola Ginevra, l’ex corteggiatrice di Maria De Filippi, aspetterebbe il secondo figlio dal suo nuovo amore Max Colombo?

Il pubblico del serale di Barbara D’Urso non ha potuto che notare durante la puntata andata ultimamente in onda il pancino della Cascella, tale da ipotizzare una seconda gravidanza.

Dopo il tam tam sui socia, arriva così la verità, proprio dalla bocca dell’Opinionista di Barbara D’Urso, ecco quanto rivelato nelle sue Stories su Instagram.

Karina Cascella, tutta la verità sulla seconda gravidanza

Dopo le ricorrenti voci sulla sua presunta seconda gravidanza, la Cascella si è aperta sui social, smentendo il secondo bebè in arrivo. Ecco quanto da lei raccontato:

‘Non so perché fossi così ‘rotonda’ con quell’abito, ma di sicuro non sono incinta’

Ha chiarito l’ospite di Barbara D’Urso, smorzando sul ‘nascere’ il gossip.