Karina Cascella ruggisce contro Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia. Dall’alto del suo profilo Instagram gli scarica una caterva di improperi.

Un giudizio tranchant, diretto, durissimo. Decisamente difficile da smentire. Si parla di Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia. Già, perché l’ex opinionista di Uomini e Donne si è voluta pronunciare sulle ultime dinamiche sentimentali della coppia di Temptation Island 7.

Un commento che è piovuto su Instagram in seguito alle ultime farneticazioni di Pietro Delle Piane reo, in buona sostanza, di aver tradito e mortificato pubblicamente la sua compagna Antonella Elia. Secondo Karina Cascella, il suo atteggiamento è stato oltremodo offensivo e perfido.

Karina Cascella e il commento corrosivo su Pietro Delle Piane

Dall’alto del suo profilo Instagram, la sferzante napoletana ha puntato il dito contro il quarantasettenne calabrese:

“Quando ho visto la puntata martedì gliene ho dette di tutti i colori nelle stories che ho caricato… Cosa penso dello schiaffo che gli ha dato Antonella? Onestamente manco gliel’avrei data la soddisfazione di vedermi dopo tutto quello che ha fatto”

Il pensiero della Cascella, ovviamente, va a stigmatizzare la plateale figuraccia fatta da Pietro Delle Piane nel suo percorso a Temptation Island 7. Un atteggiamento irrispettoso che, va sottolineato, non ha visto solamente l’opinionista. Il “Cascella pensiero” ha trovato un certo consenso da parte dei suoi 1,1 milioni di followers di Instagram.

La mordace opinionista non ci sta. Non vede di buon occhio il torbido atteggiamento avuto da Pietro Delle Piane nel resort Is Morus Relais e si scaglia contro di lui con grande indignazione e disapprovazione: