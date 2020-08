Vip positivi al Covid, il duro affondo di Karina Cascella

Non molla, non arretra di un centimetro Karina Cascella. L’atteggiamento tracotante e borioso dei personaggi dello star system che hanno contratto il Covid-19, hanno scatenato la sua ira funesta. La quarantenne napoletana non ci sta e lancia un affondo che viaggia sui social.

Dall’alto del suo profilo ufficiale di Instagram, l’ex leggendaria opinionista di Uomini e Donne commenta l’atteggiamento di influencer e pseudo-vip che, tramite i social network, forniscono martellanti aggiornamenti sul loro decorso virale.

Sono numerosi i personaggi noti del mondo dello spettacolo che avrebbero appreso, mediante opportuni test e tamponi, di aver contratto il Covid-19. Gli stessi che la giornalista Selvaggia Lucarelli ha spietatamente bastonato sui social.

L’attacco di Karina Cascella è significativo:

La caustica napoletana cannoneggia senza pietà:

“Può capitare a tutti di ammalarsi, se dovesse succedere a me, lo direi sì ai diretti interessati con i quali ho trascorso del tempo, magari anche via social, ma giusto una sola volta, per una questione di correttezza verso gli altri. Ma poi basta. Me ne starei bella tranquilla a letto e a riposo e mai farei storie di lavoro o di vita da covid. Ma stiamo scherzando? Ma sono tutti impazziti in questo mondo? Fate le persone serie e ricordatevi che per via di questo maledetto virus tante persone sono morte e tanti hanno perso i propri cari. Basta ca**Ate. Riprendenti, ma in tutti i sensi”