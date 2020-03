Chi è Karina Cascella, l’opinionista di Uomini e Donne e vincitrice della terza edizione del reality show La Talpa condotto da Paola Perego

Scopriamo insieme tutti i segreti di Karina Cascella, dagli studi al percorso nel mondo dello spettacolo, dall’esperienza a Vero Amore e Uomini e Donne, fino alla vita privata assieme al compagno e alla figlia Ginevra.

Chi è Karina Cascella?

Nasce ad Aversa, il 22 gennaio del 1980, sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Si diploma in ragioneria e lavora come baby sitter, come promoter e come centralinista.

Entra nel mondo dello spettacolo italiano quando partecipa a Vero Amore, nel 2005, un dating show dal format molto simile a quello di Temptation Island.

Successivamente, diventa una presenza fissa di Uomini e Donne nelle edizioni 2006, 2007 e 2008. Partecipa al reality show La talpa nel 2008, vincendo la terza edizione del programma condotto da Paola Perego.

Oggi tra i suoi vari lavori imprenditoriali è anche opinionista nel salotto di Barbara D’Urso.

Vita privata e curiosità

All’età di 15 anni conosce il suo primo amore, Emanuele Archimio, con cui va a vivere a Padova. La loro storia d’amore dura 11 anni: insieme partecipano anche a Vero Amore.

Successivamente, la Cascella intraprende una relazione con Salvatore Angelucci, dopo la sua esperienza sul trono di Uomini e Donne, quando Karina era ancora opinionista nel programma di Maria De Filippi. Dall’unione della coppia è nata la splendida Ginevra, venuta alla luce nel 2013 e che ora ha 7 anni.

Dal 2017, Karina ha un nuovo amore, Max Colombo, migliore amico dell’ex Salvatore Angelucci, con il quale ora vive a Bergamo.

Karina ha una passione sfrenata per i tatuaggi e ne ha tantissimi: sulla spalla destra ha un teschio, ha un motivo floreale lungo la schiena e una corona al centro; all’interno del braccio destro ha una scritta, e un altro tatuaggio sotto il seno che raffigura un piccolo cuore; ha una scritta sul fianco destro due fiocchetti sul retro delle cosce.