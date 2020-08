Karina Cascella, avete mai visto la sorella? Bellissima come lei! – FOTO

View this post on Instagram

Se non ci fossimo state l’una per l’altra, non so cosa sarebbe stato di me dopo la morte dei nostri genitori. Sei la più piccola e sei quella che ha sofferto di più. Ma sei stata coraggiosa, sei stata forte e sei stata brava, molto brava🥰 Oggi hai un lavoro che ti da tante soddisfazioni ed io sono fiera di te amore😍 Resta sempre così come sei, perché sei unica❤️ Vi amo @sun_cascella #lamiasorellina👭❤️