Attacco estremo a Karina Cascella. Il popolo di Instagram si rivolta contro di lei e le muove un’accusa tanto brutale quanto assurda.

Nel mirino del popolo della rete ci finisce Karina Cascella. Un durissimo attacco quello sferrato all’ex opinionista di Uomini e Donne. I suoi haters, con la bava alla bocca, hanno speso parole pesantissime contro di lei.

L’accusa è di quelle pesanti. La quarantenne napoletana è stata incolpata di aver contribuito attivamente alla diffusione del virus Covid-19 in Sardegna.

Si sa, in questi ultimi giorni è stato reso noto un focolaio di Coronavirus in alcune aree della regione Sardegna. Numerosi personaggi televisivi in vacanza in Costa Smeralda, infatti, hanno contratto il virus Covid-19.

Karina Cascella e il focolaio di Covid-19: la foto che ha scatenato le accuse

Nelle ultime ore la verace napoletana ha postato sul suo profilo ufficiale di Instagram uno scatto fotografico che la ritrae in una piscina in compagnia di un’amica. Alcuni followers in malafede hanno immediatamente ipotizzato si trovasse in Sardegna.

Numerosi internauti hanno sollevato un polverone clamoroso, che ha gettato gli occhi addosso alla quarantenne napoletana. Un instagramer si è espresso in questi termini:

“È colpa vostra che avete infettato la Sardegna. Andatevene via!”

A tali vergognose accuse, Karina Cascella ha risposto mantenendo un proverbiale self control. Dopo aver opportunamente chiarito di trovarsi a Riccione e non in Sardegna, l’ex opinionista di Uomini e Donne ha zittito gli haters così:

“Siamo arrivati al punto di definire untori le persone che vanno in Sardegna? …Avete parlato tanto di vacanze italiane e la gente le ha fatte le vacanze italiane. Adesso quelle che erano persone stupende sono diventate untori?”

Tuttavia la sua replica esaustiva non è riuscita a cancellare la diffidenza degli internauti e gli spasmodici sospetti su tutto ciò che si cela dietro il mondo dei tronisti e pseudo-vip. Rea di “aver infettato la Sardegna”, la quarantenne napoletana continua ad avere gli occhi puntati da parte di chi non la pensa come lei.