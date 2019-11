Amici, che fine ha fatto Karima Ammar? L’ex talento della scuola di Maria De Filippi è totalmente cambiata

Chi si ricorda la bravissima cantante ex concorrente di Amici Karima Ammar? Ecco cosa fa oggi e come è diventata

Come si può dimenticare la bellissima voce di Karima Ammar? L’ex concorrente di qualche edizione fa del programma di Maria De Filippi torna a far parlare di se stessa.

Karima Ammar che fine ha fatto?

Chi ha seguito per anni il talent show di Amici, si ricorderà sicuramente della bellissima voce graffiante di Karima Ammar. Dopo la fine del talent show, la giovane ragazza ha deciso di continuare ad inseguire il suo sogno costellando la sua carriera di grandissimi successi televisivi e non.

Già da molto giovane, Karima era presente nel mondo dello spettacolo, partecipando appunto a Bravo Bravissimo condotto da Mike Bongiorno. Solo dopo diversi anni, Karima decide di partecipare all’edizione di Amici, dove però vince il premio della critica. Pare però qualche anno dopo Karima ha partecipato anche a Sanremo dove però li le cose non sono andate come desiderava.

La giovane infatti a Sanremo è stata al centro delle polemiche proprio per la canzone portata in gara ” Come ogni ora”. A quanto pare infatti il brano presentato da Karima non era conforme alle regole del programma dove prevedeva che il brano doveva essere scritto da autori italiani e non stranieri. Purtroppo Karima infatti a causa di questo malinteso ha dovuto pagare circa 20mila euro di risarcimento.

Karima Ammar com’è oggi

La giovane cantante nonostante il piccolo incidente di percorso, la giovane è tornata più forte di prima dedicando la sua vita alla musica che non ha mai smesso di amare. La cantante infatti non si è limitata a cantare ma con la sua voce ha preso parte a diverse produzioni musicali, recitazione e doppiaggio. Ma oltre a dare una svolta alla sua vita lavorativa, Karima ha deciso di mettere fine a quei chili di troppo che in questi anni la facevano sentire a disagio e non solo, ha dato un taglio anche alla sua bellissima chioma:

“Sono cresciuta. Sono passati circa sette anni da quando ho partecipato ad Amici, c’è stato il passaggio da “bimba” a donna. Ho perso sedici chili mettendoci grande impegno, mangiando sano e facendo una costante attività fisica. E poiché mi piace ancora molto mangiare, sto lontana dai fornelli per evitare tentazioni!”

Avrebbe rivelato Karima. Ma per quanto riguarda la sua vita sentimentale la cantante preferisce tenere privato tutto quello che riguarda la sua fantastica famiglia e la relazione con Riccardo.