Kamasutra, le 5 migliori posizioni per perdere peso col massimo del godimento

Vuoi perdere peso piacevolmente? Ecco 5 posizioni del Kamasutra che aiutano a bruciare calorie e a dimagrire

Kamasutra per dimagrire? Perché no: ecco le 5 migliori posizioni per perdere qualche chilo allegramente.

Missionario

Ok, cominciamo con un po’ di riscaldamento per far fluire il sangue e far ripartire l’energia.

Rimarrai sorpreso di quanto sia vantaggiosa questa posizione per i tuoi muscoli principali, ma è importante usarla a turno con il tuo partner in modo da avere la donna in cima per una parte della fase di riscaldamento.

Prenditi il ​​tuo tempo e goditi questa fase iniziale dell’intimità; diventerà presto un po’ più interessante. È una delle posizioni sessuali più comuni ma sicuramente la più divertente.

Forbici

Dalle posizioni missionarie, è abbastanza facile spostarsi nella posizione delle forbici, ma ci vorrà un po’ di flessibilità e pratica.

Questa posizione sfida la parte superiore del corpo e le cosce e dovresti sentire che è più simile a una sessione di allenamento.

Dovrai anche mantenere l’equilibrio sulle tue mani che inizieranno a esercitare una pressione aggiuntiva sulle tue braccia.

La parte superiore del tuo corpo gioverà dello sforzo.

3. Posizione de loto

Questa posizione potrebbe sembrare una posizione facile, ma c’è un po’ di lavoro da fare. La donna deve sedersi sulle cosce dell’uomo con le gambe avvolte intorno a lui.

Non è così difficile entrare in questa posizione, ma per prendere ritmo e movimento ci vuole un po’ di slancio in più.

Per la donna, il movimento favorirà le cosce, gli addominali e glutei allo stesso tempo. Se riesci a mantenerlo attiva per un po’ di tempo, farai un bel allenamento con il tuo partner.

4. Pecorina

Alcuni sondaggi di opinione suggeriscono che la pecorina è una delle posizioni più popolari sia per le donne che per gli uomini. Possiamo dire che questa posizione è anche la preferita da entrambe le fazioni.

Sembra certamente indirizzare le sensazioni, ma può anche essere una delle posizioni per riscaldare un po’ di più la routine di allenamento.

5. Cowgirl

La posizione prevede che la donna sia rivolta di spalle o di faccia al proprio partner, letteralmente cavalcandolo.

Questa posizione è una delle preferita dalle donne,in quanto dà loro il pieno controllo del corpo e dell’esperienza sessuale, ma anche del movimento e, se la si fa bene, si possono coinvolgere molti gruppi muscolari.

Prende di mira principalmente gli addominali inferiori e i muscoli pelvici, ma anche i polpacci.