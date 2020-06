Kamala Harris, chi è la candidata vice di Biden?

Tutti parlano della candidata vice di Biden: ma chi è Kamala Harris? Ecco tutto quello che sappiamo su questa donna.

Kamala Harris è la vice candidata del candidato Joe Biden. Cosa sappiamo di questa donna americana?

La vice del candidato Joe Biden

Come si evince da Il Sole 24 Ore, ci sono molte voci in merito a chi potrebbe essere – o meno – la vice che sarà al fianco di Joe Biden. Nonostante in questo periodo gli Stati Uniti stanno combattendo con il Covid e con le proteste per la morte di Floyd, la corsa per la Presidenza continua e si fa sempre più concreta.

Il comitato che è stato chiamato a selezionare chi potrebbe essere la persona di riferimento ha individuato quattro persone principali:

Senatore Chris Dodd amico di Biden

Lisa Blunt Rochester rappresentante del Congresso del Delaware

Eric Garcetti sindaco di Los Angeles

Cynthia Hogan ex consigliera della Casa Bianca

Ma tra i nomi per la carica di vice presidente spunta anche quello di Kamala Harris. Diverse persone, soprattutto donatori, fanno pressioni su Biden al fine che la sua scelta ricada su una donna di colore anche se non ha ancora deciso come muoversi in merito:

“i presidenti vanno e vengono, la corte suprema resta per generazioni”

Tutti parlano di lei ma non è ancora detta l’ultima parola, anche se le probabilità sono tante. Sono in molti a vedere in questa figura una donna importante che potrebbe diventare il simbolo di questo 2020 molto difficile da affrontare.

La senatrice è stata candidata alla nomination democratica, con una campagna mirata.