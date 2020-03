Kaikaia gaga, chi l’insetto che prende il nome della famosa pop star?

La Kaikaia gaga è un insetto molto particolare che deve il suo nome alla pop star Lady GaGa. Una cavalletta unica, molto sgargiante e mutevole

La Kaikaia gagaè un insetto nuovo, scoperto recentemente. Essa è una cavalletta molto particolare, dotata di due corna, dai colori molto sgargianti e mutevole. Ha preso il suo nome dalla celebre pop star Lady GaGa, o meglio da uno dei suoi costumi di scena dotato di corna.

La nuova cavalletta scoperta nelle foreste del Nicaragua

La cavalletta Kaikaia gaga è stata scoperta nel Nicaragua ed è un Membracidae. Secondo i ricercatori che l’hanno scoperta, hanno pensato subito all’artista per via della livrea dell’animale e per alcune sue abitudini come il comunicare usando il canto:

“corna pazze, un senso della moda stravagante, stile sgargiante e mutevole”

La Kaikaia gaga è una cavaletta molto insolita, che si nutre di semplice linfa vegetale. Comunica cantando, o meglio facendo vibrare gli steli delle piante. Un’altra stranezza riguarda il suo apparato riproduttivo, arrivando a definire come “strani organi sessuali”. L’esemplare recuperato è una femmina ed è stata raccolta nella foresta tropicale.

Il Kaikaia gaga sarà protagonista di ulteriori ricerche genetiche, in modo da capire se questa cavalletta condivide alcuni tratti genetici con gli antenati della specie Membracidae, al quale assomiglia ma non del tutto. Inoltre una nuova missione sarà finanziata per la sua ricerca nella stessa foresta del Nicaragua, terra d’origine di questa cavalletta con lo scopo di trovare nuovi esemplari.

Gli omaggi alle star

Lady GaGa non è la sola star che ha ricevuto star che ha ricevuto un omaggio simile. Prima di lei Beyoncé ha prestato il suo nome d’arte al Scaptia beyonceae, un cavallo australiano. Kate Winslet invece ha prestato il suo nome ad uno scarabeo detto Agra katewinsletae.