Juventus e Napoli pronte alla scambio Bernardeschi- Milik

Entrambe le formazioni stanno lavorando per sostituire al meglio le partenze di Higuain da una parte e Callejon dall’altra.

La recente pandemia da Covid-19 ha alterato non solo gli equilibri del campionati stravolgendo completamente il calendario, ma ha dato una netta frenata al valore dei giocatori più famosi dei massimi campionati, basta infatti dare un’occhiata sulla nota piattaforma “Trasfermarkt” per rendersi conto che tutti i giocatori sono “in perdita”.

Dato quindi uno scemarsi del prezzo del cartellino molte squadre con all’interno giocatori in esubero, per non rimetterci troppo, stanno optando per scambiare alla pari i loro talenti. Nello specifico parliamo ancora della Juventus, la quale, dopo aver scambiato il proprio regista bosniaco, Pjanic, con la mezz’ala del Barcellona Arthur, sta pensando ad un’altra operazione simile.

Un’altro dei giocatori che non avrebbero convinto appieno Maurizio Sarri sarebbe proprio Federico Bernardeschi, che da un pò di tempo sembra in partenza da Torino. Una stagione parecchio sottotono per l’ala ex Fiorentina la quale in 22 presenze, molto spesso ottenute entrando dalla panchina, non è andato oltre la realizzazione di un assist. Tutt’altra storia per Arkadiusz Milik, giocatore attualmente in forza al Napoli, e altro nome coinvolto nell’operazione di scambio. L’attaccante polacco in questa stagione, infatti, ha messo a segno ben 10 reti in 20 presenze, una media di tutto rispetto considerando che molto spesso è partito dalla panchina.

Questo scambio nasce dalla necessità delle due compagini della Serie A di sostituire Higuain, per la Juventus, e Callejon per il Napoli, entrambi dati per partenti. Uno scambio, che proprio come per Arthur, dovrebbe vedere un ulteriore conguaglio da parte della Juventus di circa 10 milioni di euro. In attesa di conferme sull’operazione è giusto segnalare che il Napoli è alla ricerca anche di un terzino sinistro e avrebbe messo gli occhi proprio su un attuale prospetto bianconero, Luca Pellegrini, attualmente in prestito al Cagliari.