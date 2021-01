Justine Mattera da censura nel VIDEO in cui si spoglia sul balcone

La showgirl ha regalato uno spettacolo da non credere ai fan che la sostengono da sempre. Il video è troppo spinto e fa il giro del web.

Justine Mattera centra nel segno, ma forse esagera un po’. Il filmato che la ritrae senza veli è diventato virale e sta attirando sguardi indiscreti.

A renderlo bene comune è la stessa showgirl, che non è riuscita a trattenersi e ha voluto dar vita a un siparietto che non ha eguali.

Justine Mattera, da New York a Milano con furore

Sono trascorsi tanti anni da quando Justine Mattera faceva la cubista in una discoteca toscana e veniva notata dal produttore Joe T. Vannelli.

Il DJ sarà il suo vero e proprio trampolino di lancio, che la renderà una showgirl nota in tutt’Italia grazie a trasmissioni come Ci Vediamo in TV, La Fattoria, Come Thelma & Louise.

Oggi, Justine è lontana da 4 anni dalla tv, ma è sempre molto presente sui social, dove pubblica spesso materiale che diventa immediatamente virali.

Un video in particolare, nelle ultime ore, sta facendo il giro del web. Ve lo mostriamo di seguito!

Il filmato spinto diventa virale

Poche ore fa, Justine Mattera ha pubblicato un video su Instagram, realizzato da professionisti per una delle sue collaborazioni sul web.

Si tratta di un vero proprio backstage, che la showgirl ha mostrato in esclusiva. La didascalia corredata al filmato cita:

“Il tempo passa per tutti. Ma tutto dipende su come lo fai passare.”

E in effetti, per Justine sembra proprio che il tempo si sia fermato.

Il video mostra Justine Mattera sul balcone, senza veli, con sola una lingerie grigia di pizzo addosso.

Le trasparenze della modella tolgono il fiato ai fan e mostrano il suo fisico scolpito da anni di sport.