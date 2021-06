Justine Mattera vestito trasparente: è senza biancheria intima

Uno shooting davvero bollente per Justine Mattera. La bellissima showgirl con il corpo che ha può permettersi anche trasparenze estreme.

Si è svegliata stamane, Justine Mattera, con l’obiettivo di mettere KO i suoi fan subito dopo il primo caffe della giornata. Dopo un paio di foto come quelle caricate poco fa sul suo account IG è difficile trovare la concentrazione per lavorare e fare un piano della giornata.

Justine, infatti, ha osato con delle trasparenze davvero molto estreme in cui si mostra palesemente senza parte della biancheria intima. I commenti e i like sono subito piovuti in massa.

Justine Mattera tutta trasparente: è senza biancheria intima

Spesso Justine Mattera è stata criticata per l’eccessiva magrezza. Bisogna dire però che ci sono alcune fortunatissime persone che di costituzione hanno la fortuna di non ingrassare. Tra l’altro, non tutti sanno probabilmente, che Justine è una donna che ama tantissimo lo sport, in particolare il ciclismo.

Proprio sul suo profilo IG spesso si immortala durante i suoi allenamenti in bike e le sue gare talvolta anche di beneficenza perché Justine sotto il suo bellissimo corpo nasconde anche un cuore altrettanto bello.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine provoca sui social

Sono sicuramente due delle foto più provocanti che la Mattera ha mai pubblicato sui social. Da poco, la showgirl americana, ha anche presentato il suo primo libro, Just me: una autobiografia piena di interessanti aneddoti sulla sua vita.

Prima era nota a tutti come la sosia di Marilyn Monroe, ruolo attraverso il quale ha conosciuto il suo grande amore Paolo Limiti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)



Da bambina era considerata un prodigio e in tutto quello che faceva ha sempre manifestato una forza e una combattività notevoli: sono proprio queste le caratteristiche che l’hanno resa la donna che è oggi, realizzata in tutto e per tutto a 50 anni.