Senza intimo sotto la vestaglia ‘Si vede tutto’, Justine Mattera mostra le curve nude

Justine Mattera incanta i follower con l’ultimo scatto: camicia da notte sbottonata e sotto non indossa nulla, popolo del web in visibilio

La sua straordinaria bellezza continua a far battere il cuore di milioni di fan nel nostro Paese. Justine Mattera, divenuta famosa negli anni ’90, è una vera star del web e il suo account Instagram vanta oltre 413.9 mila fan sempre pronti a riempirla di apprezzamenti. Non molte ore fa, la showgirl americana ha condiviso sui social un nuovo scatto che ha mandato in tilt i seguaci: è con una camicia da notte, ma sotto non indossa nulla.

Justine Mattera incanta i fan

La showgirl di origini americane, trapiantata in Italia negli anni Novanta, è divenuta famosa in veste di valletta nel programma si Paolo Limiti ‘Ci vediamo in TV’. Dopo una lunga carriera sul piccolo schermo, la popolarità di Justine Mattera si è spostata sui social dove ama condividere i momenti più importanti della sua vita quotidiana (continua dopo la foto).

La sua bacheca di Instagram è una sorta di album fotografico dove è possibile ammirare la sua straordinaria bellezza. Per lei sembra che il tempo non sia mai passato e alla soglia dei suoi 50 anni vanta un fisico da urlo. Non molte ore fa, ha condiviso un nuovo post che ha lasciato tutti senza parole.

Camicia da notte e sotto nulla

Justine Mattera sa come stuzzicare la fantasia dei suoi ammiratori. Di recente, ha condiviso un nudo artistico che ha lasciato tutti senza fiato.

Il motivo è semplice: è sul letto dove indossa una camicia da notte aperta nei punti giusti, lasciando intravedere il suo seno prosperoso. Sotto indossa solo un perizoma bianco e nient’altro. Ecco il post che mandato in visibilio il popolo del web:

