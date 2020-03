View this post on Instagram

In limbo? Disorientati? Destabilizzati? Sbilanciati? Perduti? Impauriti? Aggrappati? In bilico? Ottimisti? Propositivi? Come vi sentite in questo momento cosi improvvisamente surreale? Io seguo i bimbi con i compiti, mi alleno in casa con tutta la famiglia (rulli e corpo libero), leggo, rifaccio i guardaroba, prendo i corsi online di informatica(I need) pulisco, cucino e pianifico.