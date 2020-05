Senza mutande si affaccia al balcone, Justine Mattera sfodera un lato B di marmo

Justine Mattera intimo invisibile: la showgirl statunitense beve il cappuccino ma l’attenzione è sul lato B

E’ una delle showgirl più amate e apprezzate del nostro Paese. Stiamo parlando, ovviamente, di Justine Mattera. Le sue abitudini quotidiane sono radicalmente cambiate a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia ma di certo non è mutata la sua voglia di stupire i fan. Terminata la fase di lockdown, ha deciso di gustare il suo amato cappuccino in una veste decisamente bollente: sembra che non indossi le mutandine, fan in visibilio.

Justine Mattera mentre gusta il cappuccino

Un inizio di giornata decisamente diverso per Justine Mattera. Lunedì è finalmente terminata, nel nostro Paese, la cosiddetta fase lockdown. Molti dei personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui la showgirl americana, hanno voluto riprendere alcune delle loro abitudini.

Non molte ore fa, l’ex moglie di Paolo Limiti ha condiviso una foto che la ritrae mentre gusto il cappuccino, accompagnata dalla seguente didascalia:

“Pasticcerie aperte. Finalmente il cappuccino come si deve.☕️(forse si vede poco la tazza qua 😂 ma assicuro che c’è)

Non lo nego, sono abitudinaria e ho pure le mie pasticcerie di riferimento.

Da Graziano a Baggio e @pasticceriaangela in zona fiera. La mattina non è lo stesso senza una visita mirata!”

Tuttavia, c’è un dettaglio che ha inevitabilmente catturato l’attenzione dei suoi ammiratori: l’outfit indossato per gustare la sua amata bevanda.

Intimo invisibile

Non molte ore fa, Justine Mattera su Instagram ha pubblicato un suo scatto che ha lasciato tutti senza parole. Per gustare il suo cappuccino ha scelto un look audace per affacciarsi dal balcone di casa sua per ammirare il panorama circostante.

Indossa un maglione davvero corto e sotto sembra non indossare l’intimo.

