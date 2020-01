Il corpo nudo illuminato dalla lampada, Justine Mattera in uno scatto tra l’erotico e l’horror

Il corpo nudo illuminato dalla lampada, Justine Mattera in uno scatto tra...

Justine Mattera fa impazzire i fan con il suo ultimo scatto. La celebre sosia di Marilyn Monroe completamente nuda, illuminata dalla luce di una lampada

Justine Elizabeth Mattera in arte Justine Mattera è una delle Showgirl più desiderate e ammirate dal pubblico del nostro paese.

Made in USA, l’ex moglie di Paolo Limiti, il conduttore scomparso lo scorso 2017, vive e lavora in italia da oltre 24 anni ed è principalmente nota per essere la sosia di Marilyn Monroe.

La showgirl statunitense, nelle ultime ore ha provocato i fan con uno dei suoi ultimi scatti senza veli, quando il ‘nudo diventa arte’. Scopriamo di più (l’articolo continua dopo la foto).

Justine Mattera senza veli

La bellissima showgirl statunitense si mostra in un nuovo scatto inedito senza veli. Un nudo artistico che ha ricevuto notevoli apprezzamenti da parte dei followers.

Justine Mattera si mostra in uno scatto black and White così come madre natura l’ha fatta, seduta sotto una lampada che illumina il suo seno importante e turgido.

La luce mette inoltre in evidenza il suo corpo esile e armonioso. Uno scatto che ha saputo risvegliare le fantasie dei suoi followers che sono andati letteralmente in tilt.

Justine Mattera manda in visibilio i followers

La showgirl statunitense è riuscita a conquistare con il suo ultimo scatto oltre 14,000 like in pochissimo tempo senza contare i numerosi commenti contenenti apprezzamenti, alcuni anche di critica rivolte a lei da parte di qualche utente che mostra la sua disapprovazione sul suo nudo artistico essendo sposata, chiedendosi se fosse o meno geloso o infastidito.

Ecco alcuni dei commenti che si leggono al di sotto del post:

‘Che magica sta lampada…posso esprimere un desiderio?’

scrive un utente, ancora:

‘Un corpo sinuoso, splendido, scolpito caldo e sensuale un’opera d’arte di femminilità e fascino’

Di seguito la foto che ha incantato i fan: