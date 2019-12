Il vestito si alza, i glutei senza slip fuoriescono: Justine Mattera esagera: il web impazza

Justine Mattera esagerata su Instagram, lato B in primo piano incanta i followers: “hai un fisico da urlo!!!”

Tra le showgirl straniere più amate del Bel Paese è senza del Bel Paese vi è, senza alcun dubbio, Justine Mattera. I suoi fan non si perdono mai un suo scatto ma questa volta sembra aver proprio esagerato: lato B in evidenza, pioggia di complimenti per lei su Instagram.

Justine Mattera, lato B da urlo

La modella statunitense è riuscita ad affermarsi sul piccolo schermo e negli ultimi anni sui social grazie alla sua disarmante bellezza. Nota al grande pubblico per essere stata la sosia di Marilyn Monroe e per la sua storia d’amore con Paolo Limiti, conduttore milanese scomparso nel 2017. Justine Mattera è molto attiva sui social dove non manca mai di condividere shooting che lasciano tutti senza parole.

Sui social, la showgirl statunitense appare sempre più sensuale, disinibita. La Mattera sa come tener vivo l’interesse del suo pubblico virtuale e stuzzicare le loro fantasia, come dimostra il suo ultimo scatto che la ritrae in una veste decisamente bollente. Nel dettaglio indossa un abito da sera ma volutamente non copre il suo didietro lasciando ben poco spazio all’immaginazione.

Lo scatto che ipnotizza i fan

Il tempo per lei sembra essersi fermato per sempre. Alla soglia dei suoi 48 anni appare più in forma e bella che mai. Justine Mattera è molto attiva sui social e il suo account Instagram vanta oltre 359 mila followers.

L’ex moglie di Paolo Limiti sa come catturare l’attenzione dei suoi fan ma questa volta ha lasciato tutti senza parole. Per quale motivo? La showgirl statunitense è alle spalle e indossa un abito fucsia glitter. Ma quel che stuzzica la fantasia è il suo sedere in primo piano senza intimo. Lo scatto è stato sommerso da like e commenti.