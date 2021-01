Incidente pubblico per Justine Mattera: si apre il vestito in strada e appare senza intimo

Incidente pubblico per Justine Mattera: si apre il vestito in strada e...

La showgirl ha postato una serie di foto che la mostrano mentre è per strada, il vestito si apre e mostra tutto.

Justine Mattera senza limiti su Instagram nell’ultimo scatto postato dalla donna, che è diventato immediatamente virale.

La showgirl e sportiva, nota nel mondo dello spettacolo italiano, carica foto da censura, che la mostrano in versione inedita.

Justine è senza veli, con il décolleté scoperto in mezzo alla strada e tutti si girano a guardarla. Ecco la foto clamorosa!

Justine Mattera esagera e mostra tutto

La showgirl 49enne è senza filtri sui social e dà sempre spettacolo di fronte ai suoi followers. Nelle ultime ore ha caricato una serie di scatti a dir poco bollenti, che hanno alzato la temperatura di Instagram.

“Ecco la mia soluzione al grigiore- Un tocco di ☀. 🌈☔❄️ Colorami ottimista ❤️🌤️. E no, non fa freddo. 😂🥶”

Nella foto postata da Justine Mattera, la donna si mostra a seno scoperto. Il suo décolleté è da urlo, un lato A da mozzare il fiato.

I fan non possono credere che la donna sia sia spinta a tanto e proprio in un momento come questo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

La serie di scatti la vedono mentre indossa un abito a strisce giallo e nero. La mise è super scollata sul décolleté, che la showgirl vuole accentuare ancor di più spostando il bordo.

I fan sono sconvolti e non possono fare altro che mettere like e commentare complimentandosi con la showgirl per la sua estrema sensualità!