Justine Mattera si bagna tutta: le curve senza censure, il dettaglio che colpisce

Esce dalla piscina completamente bagnata ma lo sguardo dei fan è rapito da un dettaglio bollente: difficile non guardare lì!

La showgirl statunitense torna ad incendiare la rete con uno scatto decisamente bollente.

In queste ore, Justine Mattera ha condiviso un nuovo post che ha immediatamente catturato l’attenzione di tutti. Il motivo è piuttosto semplice: il suo lato A è protagonista dello scatto.

Justine Mattera tutta bagnata

Il suo debutto sul piccolo schermo arriva tra gli anni ’90 e 2000 in veste di valletta in famosi programmi televisivi. Con la sua disarmante bellezza ha deliziato il pubblico del Belpaese ed è nota anche per essere la sosia di Marylin Monroe.

Durante la sua esperienza a Ci Vediamo in tv su Rai 2 ha conosciuto Paolo Limiti con i quale, qualche anno più tardi, convola a nozze. Dopo solo due anni, il loro matrimonio è giunto a capolinea ma i due hanno sempre mantenuto un rapporto di stima e di affetto reciproco.

Oggi è una vera star anche sui social dove vanta un levato numero di follower sempre pronti ad apprezzare ogni suo singolo post. In uno degli ultimi, sembra aver proprio esagerato per la gioia dei suoi ammiratori.

Lato A in bella vista

La sua bacheca di Instagram raccoglie una serie di scatti che, tra giochi di nudità, non sono mai volgari ma mostrano tutta la sua naturale bellezza. Anche questa volta, Justine Mattera ha mandato k.o. i suoi follower con una foto decisamente sensuale.

Il post in questione la ritrae tutta bagnata mentre è intenta ad uscire dalla piscina. Tuttavia, lo sguardo dei fan è stato catturata dalla profonda scollatura che caratterizza il costume rosso fuoco che risalta perfettamente il suo décolleté da capogiro!

Inutile dire che, in pochi minuti, ha collezionato un boom di like e commenti.