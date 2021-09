Justine Mattera mai così conturbante: la foto in costume è da urlo

La showgirl ha postato un’incredibile foto da censura che la mostra in costume, con una mise troppo striminzita.

Justine Mattera ha fatto il pieno di likes con l’ultima foto a dir poco scandalosa, postata sul suo profilo Instagram ufficiale.

La ballerina e ciclista ha sconvolto tutti per via della sua posa da urlo e della mise succinta che indossa di fronte a migliaia di utenti.

L’estrema sensualità di Justine Mattera

La bellissima Justine continua a mettersi al centro dell’attenzione dei media con le sue foto da censura, caricate sul suo profilo Instagram.

La Mattera è una showgirl americana, che ha esordito nel mondo dello spettacolo italiano negli anni ’90, con programmi come Ci vediamo in TV e Come Thelma & Louise.

Dal 2017 è assente dalla televisione italiana, ma si è imposta sui social, in particolare su Instagram, dov’è seguita da 473mila followers.

Ed è lì che ha pubblicato, poche ore fa, una foto che sta facendo il giro del web.

La foto estrema di Justine Mattera

La showgirl americana, nota in Italia, ha pubblicato su Instagram una serie di foto a rischio censura.

La donna si è mostrata in piedi in costume.

Il body è davvero striminzito e troppo sgambato. In primo piano le sue forme da sballo, che hanno attirato gli sguardi indiscreti degli utenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Con la foto da togliere il fiato, Justine ha superato i 17mila likes, che si pensa che aumenteranno sempre di più nelle prossime ore.

Nella didascalia si legge:

“Mari o monti?”

I fan l’hanno letteralmente invasa di commenti. Nel frattempo, la Mattera continua a godersi le sue ore di relax.