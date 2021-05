Justine Mattera, vietata ai minori: dimentica di oscurare l’oggetto di piacere

La bella Justine Mattera è solita condividere con i fan la sua quotidianità sui social e non mancano foto sensuali: l’ultima ha svelato qualcosina di troppo.

La bellissima showgirl italo-americana ha una sex appeal notevole. Justine Mattera, infatti, gioca molto sui social con i vedo non vedo. Il suo ultimo post però ha suscitato l’interesse dei fan per un dettaglio piccante che è saltato fuori per caso.

La bella Justine non si è accorta che lo scatto postato sui social mostrava, un dettaglio sul comodino, piuttosto imbarazzante. Tutti i fan glielo hanno fatto notare.

Justine Mattera, il dettaglio sul comodino è imbarazzante

La bellissima ex di Paolo Limiti, Justine Mattera, nonostante non sia più giovanissima sfoggia un fisico che persino alcune 20enni le invidierebbero.

Tra l’altro, il suo fascino d’oltreoceano ha sempre suscitato molto interesse da parte del genere maschile che approfitta di ogni suo post per farle i complimenti.

Molta attenta alla dieta e all’attività fisica, Justine è per questo un modello per molte donne.

Qualche ora fa, la modella e showgirl ha condiviso con i fan uno scatto in cui si mostra in un body attillatissimo e semi trasparente.

Ma la cosa che ha lasciato tutti senza parole è il dettaglio che è sobbalzato all’attenzione di molti e che forse Justine ha sottovalutato.

Cosa c’è sul comodino?

La Mattera non ha fatto caso agli oggetti presenti sul comodino della sua camera da letto. Justine, infatti, non ha notato un dettaglio che molti hanno pesato di trattasse di un sex toy: un vibratore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)



Ma in realtà, la stessa Justine ha tenuto a spiegare, che non si tratta dell’oggetto di piacere bensì di un semplice cordless sulla base.

Le crediamo? Qualcuno sicuramente si fiderà, altri – più maliziosi – saranno tentati nel pensare che Justine ha voluto solo evitare che la dimenticanza diventasse virale.