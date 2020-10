Justine Mattera da censura: cosa fa con la bottiglia tutta sbottonata, foto vietata ai minori

La soubrette italo-statunitense dà scandalo sui social: si mostra con un costume che scopre il seno mentre beve e cade tutto addosso

La showgirl di origini americana non smette mai di stupire i suoi follower. Di recente, Justine Mattera ha condiviso un nuovo post che ha immediatamente infiammato la rete: si mostra con indosso un costume che lascia ben poco spazio alla fantasia dei fan.

Mentre beve le cade tutto addosso e le temperature social si innalzano.

Justine Mattera, nostalgia canaglia

La showgirl italo-statunitense è divenuta famosa nel nostro Paese agli inizi degli anni ’90 e, sin dalla sua prima apparizione sul piccolo schermo, è riuscita a conquistare un’ampia fetta di pubblico per la sua disarmante bellezza. Da giovanissima si esibiva come sosia di Marilyn Monroe. Nonostante siano passati diversi anni da allora, Justine Mattera è in forma smagliante e non ha paura di mostrarsi senza veli suoi social.

Su Instagram, vanta oltre 448 mila follower che non si perdono mai un suo nuovo post. Di recente, Justine ha deciso di posare per una serie istantanee in bianco e nero in cui ricorda l’estate ormai trascorsa.

L’ex moglie di Paolo Limite è così nostalgica da condividere con i suoi fan alcune foto di qualche mese fa, dove il costume e un paio di occhiali da sole era tutto quello che serviva.

Il costume mostra più del dovuto

Con l’inizio dell’autunno, riaffiorano alla mente i ricordi dell’estate. Lo sa bene anche Justine Mattera che, in queste ore, ha deliziato i suoi fan con una serie di scatti che la ritraggono in costume che mette ben in mostra il suo lato A.

Ad innalzare le temperature social, oltre al seno semi scoperto, è anche lo scatto in cui si mostra mentre beve l’acqua e le cade tutto addosso. Boom di like e commenti per lei: