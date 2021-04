La bellissima Justine Mattera non ha paura dell’età e continua a lasciare i fan senza parole con foto sempre più audaci. Con l’ultima si è sicuramente superata!

Un fisico come il suo merita foto artistiche come quelle che Justine Mattera non esita a pubblicare tutti i giorni. La bellissima showgirl e modella, nonostante i suoi 50 anni suonati, non rinuncia a sentirsi bella e desiderata. L’ultima foto è sicuramente una delle più audaci mai pubblicate dalla bionda.

Difficile trovare qualcuno a cui Justine non piaccia: simpatica, bella, intelligente, sportiva e piena di energie. Una donna come lei è il sogno di moltissimi uomini.

Justine Mattera sotto il cappotto tutta nuda

La modella questa volta – forse- ha osato troppo. Justine Mattera ama provocare i fan e sa come vestirsi, o meglio svestirsi, per lasciare quei vedo non vedo che fanno divertire l’immaginazione.

Ma sicuramente, la showgirl americana, può contare anche sul supporto e la stima di tantissime donne che vedono in lei un esempio di eleganza e femminilità.

Justine, una bellezza senza tempo

In una recente intervista a Il Corriere della sera, Justine ha rivelato qual è il suo pensiero sulla bellezza esteriore. Alla vigilia dei suoi 50 anni (che come ci tiene a ricordare sui social compirà solo fra un mese), la showgirl rivela che per sentirsi belle e in pace con se stesse non è mai troppo tardi.

La foto protagonista dei like e dei commenti più infuocati è finita per essere cancellata. Forse qualche commento troppo volgare? Vi proponiamo però uno scatto dello stesso shooting dove si vede che la modella, sotto il cappotto non indossa proprio nulla.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)



La foto postata poco fa non fa che testimoniare il suo pensiero: Justine si mostra come mamma l’ha fatta, senza abiti coperta a malapena da un grosso cappotto supercolorato, in onore della primavera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)



Una foto che ovviamente in pochi secondi ha racconto tantissimi like e commenti e la Mattera convince sempre di più.