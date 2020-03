Justine Mattera sensuale su Instagram con solo i collant: lo scatto artistico manda in visibilio il web

La showgirl, di origini americane, ha deciso di trascorrere la sua giornata a pulire il suo guardaroba. Mentre era impegnata sistemare i suoi abiti, Justine Mattera ha ritrovato un paio di calze che le hanno rievocato alla mente un nostalgico ricordo. Uno scatto decisamente audace in cui traspare tutta la sua sensualità e femminilità: indossa solo i collant. Inutile dire che la foto stuzzica la fantasia dei suoi follower.

Justine Mattera, il nostalgico ricordo

Come tutti, anche la showgirl americana è in casa per l’emergenza sanitaria covid-19. In questi giorni di quarantena, Justine Mattera è molto attiva sui social e non perde mai l’occasione di stupire i suoi fan con scatti da capogiro. Pochi giorni fa, ha anche pubblicato una foto che la ritrae con indosso solo una maglia a rete. Poche ore fa, invece, ha condiviso un nuovo post che ha conquistato tutti. Di cosa si tratta?

L’ex moglie di Paolo Limiti ha fatto sapere ai suoi fan che era impegnata a ripulire il suo guardaroba. Ma ritrovare un paio di collant, le ha fatto riaffiorare alla mente uno shooting davvero bollente.

Lo scatto stuzzica la fantasia dei follower

Uno scatto decisamente sensuale quello pubblicato da Justine Mattera. La showgirl americana ha condiviso su Instagram una foto che la ritrae di profilo, in ginocchio su una vecchia poltrona con addosso soltanto paio di calze. Tuttavia, oltre alla posa seducente, a scatenare la fantasia dei suoi fan è il perizoma che mette ben in mostra il suo lato B da urlo. Ecco la didascalia che accompagna la foto: