Justine Mattera accende i fan con lo scatto bollente, si vede tutto – FOTO

La nota showgirl e sportiva ha acceso i fan con uno scatto bollente postato su Instagram, che la mostra senza veli e freni inibitori.

Il corpo statuario di Justine Mattera

Conosciamo tutti Justine Mattera, la bellissima showgirl e sportiva, che vanta un seguito di ben 455 mila followers!

La donna ama tenersi in forma e lo fa anche per le sue gare in bicicletta. Anche per questo è desiderata da migliaia di uomini, che non si trattengono dallo scriverle spesso apprezzamenti, sotto alle foto che carica su Instagram.

Di recente, però, la donna è stata anche criticata. Il motivo? La cura maniacale per il suo corpo l’avrebbe portata, secondo i fan, a perdere troppi kg.

Sono molti gli utenti che glielo fanno notare, con commenti del calibro di

“Sei bellissima, ma mangia un po’ di più.”

Adesso, Justine torna al centro dell’attenzione mediatica con uno scatto bollente, che accende gli utenti!

La foto clamorosa della showgirl

Nei giorni scorsi, Justine ha trascorso gli ultimi giorni di libertà all’aperto, prima di ritirarsi nella sua abitazione a causa del lockdown.

La donna si è recata in una delle zone più belle d’Italia e si è fatta scattare alcune foto che ha immediatamente postato sui social. Una di queste è riuscita ad alzare immediatamente la temperatura!

La showgirl indossa un costume molto sgambato, che lascia poco all’immaginazione dei fan. La donna veste anche una pelliccia, che non copre assolutamente nulla.

“Libertè. Cosa vuol dire per voi?”

Questa la didascalia della foto, con la quale Justine vuole trasmettere un messaggio di libertà.

I fan hanno reagito lasciandole commenti del calibro di “Sei di un sensuale pazzesco”, “In formissima”, “Sei stupenda Justine”.

Justine Mattera ha quasi 50 anni, ma non si direbbe assolutamente dal suo fisico che potrebbe fare invidia alle 20enni!