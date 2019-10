Justine Mattera sfila le mutandine e il reggiseno: lo scatto senza pudore conquista i social

Justine Mattera esagerata sui social, tra body e trasparenze lascia poco spazio all’immaginazione: gli scatti che mandano in tilt il web

Una delle donne straniere più amate in Italia è, senza alcun dubbio, Justine Mattera. Da quando è apparsa sul piccolo schermo è riuscita a conquistare i telespettatori non solo per il suo talento ma anche per la sua bellezza e sensualità. La showgirl statunitense sa come catturare l’attenzione dei suoi seguaci e spesso pubblica scatti che palesemente emanano tanto sex appeal. In questi giorni, ha deliziato i suo follower con foto che hanno mandato in tilt il web: body attillato rosa e trasparenze incantano i fan.

Justine Mattera sensuale su Instagram

La showgirl statunitense, naturalizzata in Italia nel lontano 1992, è entrata nelle case degli italiani da giovanissima come sosia di Marilyn Monroe ed è nota anche per la sua storia d’amore con Paolo Limiti, conduttore scomparso nel 2017. Justine Mattera è molto attiva sui social e, come tale, non manca mai di pubblicare scatti che riguardano la sua quotidianità e non solo.

Questa volta ha infiammato Instagram con due scatti da capogiro. La soubrette di origini americane ha pubblicato una foto decisamente bollente che mette in risalto le curve mozzafiato e il lato B da urlo mentre il giorno prima uno scatto che la ritrae con un body super attirato.

Le foto virali sul web

La soubrette americana ha condiviso una serie di scatti che lasciano ben poco all’immaginazione. Oggi ha condiviso un nudo artistico mentre il giorno prima uno scatto che la ritrae con indosso un body rosa lasciano intravedere il suo seno e il suo lato B da urlo!

Come spesso accade non sono mancate in basso al post polemiche. Nei numerosi commenti c’è anche chi sostiene che siano scatti troppo sensuali da condividere sui social network.