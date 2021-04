Justine Mattera, il body bucato senza intimo è troppo: zoom da censura

La showgirl sembra sempre la ragazzina di un tempo: per Justine Mattera il tempo si è fermato. La sua bellezza è disarmante.

A volte ci si chiede come facciano bellezze del mondo dello spettacolo come Justine Mattera a restare belle nonostante lo scorrere del tempo.

Ovviamente, a parte una particolarissima attenzione alla dieta e alla attività fisica e ad una cura della pelle, ci dev’essere alla base un’ottima eredità genetica. C’è, che ci piaccia o no, chi invecchia prima e chi dopo.

Justine Mattera in body semi trasparente

Prova a calibrare il colpo con un bianco e nero Justine Mattera ma l’effetto che è riuscita ad ottenere con il suo scatto è senz’altro quello che avrebbe avuto con lo stesso a colori. Le sue curve, enfatizzate dal nero rendono il suo corpo uno dei più seducenti e sensuali del web.

I social offrono una grande quantità di foto artistiche o meno che mostrano nudità o corpi appena coperti da qualche velo.

Ma sicuramente Justine sa come distinguersi, il suo fascino americano, alla Marilyn Monroe, è sempre stato il suo segreto per il successo.

Justine fa sognare i fan

Oltre ad essere un modello di bellezza e sensualità, la Mattera prova ad essere anche un modello per le ragazze più giovani che vogliono vivere in modo sano: la showgirl, infatti, è molto sportiva ed è innamorata della corsa in bici.

Speso la vediamo con la sua bici impegnata in gare o semplici passeggiate. Insomma, Justine è un vulcano.

In TV non si vede più tanto spesso come un tempo. L’ultima volta che l’abbiamo vista in Rai è stato per una buona causa. Justine ha infatti partecipato a una delle tante puntate de I Soliti Ignoti, quiz di Amadeus, per cercare di vincere un po’ di soldini da donare in beneficenza.

Justine, oltre alla bellezza esteriore ha anche tanta bellezza interiore a quanto pare.