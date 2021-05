Justine Mattera si apre il vestito e fuoriesce tutto: FOTO da censura

Uno shooting peccaminoso quello di Justine Mattera: la showgirl ormai 50enne non smette di provocare i fan con i suoi scatti spinti.

Sportiva, bella e provocante: Justine Mattera è un vulcano e usa i social proprio per mostrare che l’età per lei non è altro che un numerino su un documento. Le sue foto, infatti, mostrano un corpo tonico e un viso angelico e privo di rughe che tutte le donne le invidiano.

Uno shooting infuocato quello di Justine. Le sue pose e i gesti equivoci turbano la fantasia dei suoi fan.

Justine Mattera estremamente provocante

Se invecchiando si guadagnasse in sensualità, tutte vorremmo avere l’età di Justine Mattera. La bellissima showgirl, sempre più attiva sui social e meno in televisione, ha pubblicato pochi minuti fa uno shooting ad alto tasso erotico.

Justine, infatti, si mostra avvolta in un vestito che si diverte ad aprire generosamente sul davanzale.

Non è la prima volta che Justine regala scorci di nudità ma di certo qui la modella sembra aver dato il meglio di lei.

Justine primi piani piccanti e corpo da favola

I suoi scatti sono subito diventati virali. Tantissimi i commenti e i complimenti arrivati sotto il post di IG. Non solo uomini, anche donne non fanno che evidenziare la sua bellezza a tratti angelica a tratti provocatoria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)



Occhi azzurrissimi, capelli biondi e corpo perfetto: Justine in un abito dalle tonalità rose mette in evidenza la sua estrema sensualità e la sua delicata bellezza.

Gli scatti sono stati accompagnati da una didascalia:

‘Mai stata paziente’

Un modo per dire che ha sempre ottenuto subito quello che voleva? Justina intriga anche con le parole!