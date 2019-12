Il sedere tondo completamente nudo, Justine Mattera infiamma i fan con gli slip invisibili

Justine Mattera mostra il lato B sui social, i fan della bellissima showgirl impazziti per il fondo schiena della strepitosa americana

Justine Mattera è una delle donne e showgirl più amate della televisione italiana. La bellissima americana infatti si è fatta conoscere con programmi molto importanti degli anni ’80. La sua bellezza senza tempo lascia ancora gli uomini senza parole.

Justine Mattera super hot sui social

La bellissima Justine Mattera è ormai un’appassionata del fitness e come molti sanno ci tiene particolarmente alla sua forma fisica. La bella Mattera infatti è una grande amante della palestra tant’è che spesso si diletta anche a fare numerosi giri in bicicletta. La stessa infatti in una recente intervista ha dichiarato:

“Ho praticato nuoto agonistico per tutta la mia infanzia, ho due figli ed un marito che fanno le gare di ciclismo, conduco un programma su Bike Channel e un altro su Mediaset (Oltre il limite) e avevo corso una mezza maratona. Il triathlon, dunque, mi sembrava una logica evoluzione e penso che sia perfetto anche per il mio carattere. Poi l’ho visto pure come una grandissima opportunità. Quante showgirl fanno triathlon?”

La bellissima ed ex moglie di Paolo Limiti non perde mai occasione di mostrare ai suoi numerosissimi fan i suo bellissimo corpo. Lo dimostrano i diversi scatti che spesso e volentieri la bellissima showgirl italo-americana, mostra sui social.

Justin Mattera, lato B in mostra

La giovane Justin, come le altre sue colleghe è una molto attiva sui social. Spesso e volentieri infatti Justin posta foto e video dove mostra il suo corpo statuario. Questa volta la showgirl è stata immortalata mentre è a boro piscina e cerca di rilassarsi. La bella showgirl si è fatta fare uno scatto per niente male, sopratutto per i suoi amatissimi followers sui social. La bella showgirl si è mostrata con una forma fisica perfetta nonostante gli anni che avanzano.

Ma Justin non è la prima volta che mostra la sua bellezza ai social, dove spesso si fa ritrae in foto che la ritraggono in pose quasi da censura. Come appunto la foto che ha postato qualche giorno fa che sembrava quasi da censura. Pochi giorni fa, infatti, Justin ha postato una foto del nudo integrale, dove ha coperto il suo seno con una piccola stellina,mentre le parti intime, coperte soltanto dalle gambe.

Un lato B che si evidenzia anche nell’ultima foto postata sui social, in cui Justine è quasi del tutto nuda.