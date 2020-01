‘Justin Bieber mi ha fatto violenza’: arriva la denuncia di Selena Gomez, dichiarazioni pesanti contro il cantante

La cantante Selena Gomez ha raccontato nel suo ultimo album le angherie subite dall’ex Justin Bieber. i dettagli del toccante racconto

La storia con Justin Bieber ha lasciato un segno indelebile in Selena Gomez che nei versi delle sue canzoni svela cosa avrebbe subito dal suo ex. Ecco cosa ha affermato la cantante

La nuova vita di Justin Bieber

Il cantante Justin Bieber ha da poco visto l’uscita del suo nuovo album Yummy, che segna il suo ritorno alle scene dopo un periodo di lontananza che ha sollevato molte polemiche.

In seguito al matrimonio segreto con Hailey Baldwin ed alcuni comportamenti troppo sopra le righe il cantante si è trovato a doversi difendere da varie accuse.

Sia in tribunale per aver lanciato uova sulla casa del vicino sia sui social.

Bieber infatti ha risposto a chi malignamente pensava che non avesse più fatto canzoni a causa dell’uso di droghe ed ha rivelato che la sua lontananza dalle scene è stata dovuta ad una malattia molto dura, il morbo di Lyme.

Selena Gomez accusa Bieber di violenza psicologica

La bella Selena Gomez non ha fatto mistero di aver sofferto molto nella separazione da Bieber che l’ha lasciata per la sua attuale moglie ed ora ha deciso di mettere in musica le sue sofferenze.

Nel suo ultimo album infatti dal titolo “Rare” la ragazza racconta il suo calvario emotivo vissuto da dopo la separazione due anni fa.

Non solo emotivo ma anche fisico dato che la ragazza soffre di lupus e si è dovuta sottoporre ad un trapianto di rene.

In un intervista riportata da Il Giornale la Gomez spiega:

“Questo per me vuole essere un album di rinascita..e ora voglio gridare al mondo quanto può essere difficile

superare una violenza psicologica di questo tipo”.

Pur senza nominarlo mai per nome la cantante ha confermato anche via social che l’album parla di Bieber come una delle principali canzoni “Love you to Love Me”