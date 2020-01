“Sono malato” Justine Bieber confessa la diagnosi: la stessa malattia che ha colpito Avril Lavigne

Justin Bieber ha rivelato di soffrire della stessa malattia di Avril Lavigne, le toccanti parole del cantante in un’intervista senza filtri

Justin Bieber è l’idolo di una generazione di ragazze ma ultimamente ha svelato un dramma che nessuno conosceva riguardo la malattia di Lyme di cui soffre. Ecco le sue toccanti parole.

Justin Bieber idolo contestato

Il versatile Justin Bieber 25enne canadese che ha fatto sognare generazioni intere di ragazze con le sue performances di cantautore, musicista ed attore è allo stesso tempo un personaggio molto contestato.

Sposato dal 2018 con la bella modella Hailey Baldwin, figlia dell’attore Stephen Baldwin ha fatto parlare molto di sé e della oro coppia per il comportamento speso sopra le righe di entrambi.

Il giovane cantante è stato infatti anche condannato a due ani di libertà vigilata e a dover seguire dei corsi per la gestione della rabbia on conseguenza di un atto vandalico ai danni di un vicino di casa a Los Angeles.

Justin avrebbe infatti lanciato delle uova contro la casa del vicino e dovrà anche risarcire la vittima per 80mila dollari come riporta 105.net.

Hailey ha dichiarato di essere molto provata della campagna denigratoria e di odio che sta subendo sui social da parte delle fans della ex fidanzata di Justin, Selena Gomez e potrebbe anche lasciare le passerelle presto.

La malattia svelata via social ha gelato i fan

Una delle conseguenze peggiori della fama di bad boy di Justin è stato che i venditori e d affittuari di case di Los Angeles in particolare della zona di Beverly Hills dove lui voleva vivere si siano rifiutati di stipulare contratti con lui.

Bieber ha così ripiegato sul Canada comprando una villa per vivere con la moglie.

Ma le voci sul suo conto non sono diminuite e la diceria che la sua salute sia compromessa dalla droga l’ha spinto pochi giorni fa a dare un annuncio importante sul suo profilo Instagram.

Il cantante ha infatti rivelato di essere in realtà malato del morbo di Lyme, la malattia causata dai batteri trasmessi dalle zecche di cui hanno sofferto anche altre star come Avril Lavigne e di aver anche sofferto di mononucleosi.

“Nessuno si è reso conto che mi è stata recentemente diagnosticata la malattia di Lyme” “Non solo ho avuto n grave caso di mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le funzioni del cervello, la mia energia e la salute generale.”

I fan sono rimasti scioccati dalle parole del cantante anche se Justin ha voluto rassicurarli anticipando che spiegherà tutto dettagliatamente in una serie di video su Youtube dove racconterà anche come ha fatto a sconfiggere il male.