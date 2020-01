Juan Luis non demorde, il messaggio contro Uomini e donne: il cavaliere sbotta e racconta tutto

Juan Luis Ciano, dopo l’espulsione non demorde. L’ex Cavaliere del Trono Over sbotta sui social contro Uomini e Donne e racconta tutto

Uomini e Donne è uno dei programmi più seguiti dal pubblico Italiano. Come è già noto molto di recente, Juan Luis Ciano, Ex Cavaliere del Trono Over è stato mandato via dal programma a seguito delle numerosi segnalazioni a suo carico, secondo le quali, l’uomo fosse implicato in una frequentazione esterna al programma.

La donna in questione sarebbe secondo i rumors la sorella di un altro Cavaliere, Armando Incarnato, Tina Incarnato. E dunque di conseguenza che la frequentazione con la Dama Torinese, Gemma Galgani non fosse altro che una montatura per ottenere visibilità. Tanto è vero che diverse settimane la Dama Torinese aveva affermato che a letto con lei, il Cavaliere volesse ‘solo dormire’.

Ma scopriamo ora i risvolti della vicenda dopo l’abbandono del programma da parte di Juan Luis.

Juan Luis Ciano smascherato dallo studio

L’ex Cavaliere di Gemma Galgani pare non abbia preso di buon grado la situazione. Probabilmente lasciare lo studio così presto, non gli ha permesso di portare a termine i suoi obbiettivi, commentano gli utenti sul web.

Facendo qualche passo indietro come ben sappiamo, l’uomo ha frequentato Gemma Galgani per ben due mesi, conquistando il suo cuore con il suo charme, la sua raffinatezza e le sue promesse.

Un cuore, andato nuovamente in frantumi dopo l’ennesima delusione per la Dama, la quale grazie all’aiuto dell’Opinionista Gianni Sperti e Armando Incarnato è riuscito a smascherare il Cavaliere, decidendo così di porre fine alla loro frequentazione.

Juan Luis Ciano, il post contro Uomini e Donne fa il giro del Web

Nonostante l’espulsione dal palinsesto, condotto da Maria De Filippi, per ovvie ragioni,da parte della conduttrice e della produzione, il Cavaliere Partenopeo non demorde, e ha così deciso di pubblicare sui social un post proprio contro Uomini e Donne, in cui ha dichiarato:

‘Non credo sia importante come si entra nel palcoscenico della vita degli altri’

e poi:

‘L’importante invece risulta l’uscita di scena, Quindi prendete fiato, sorridete comunque sia andato lo spettacolo e fate il vostro inchino migliore’

e ancora:

‘Ma soprattutto, non concedete mai il bis ad un pubblico che non lo merita’

conclude Juan Luis Ciano.