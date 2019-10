Jovanotti viso tumefatto e punti sulla fronte: brutto incidente per il cantante, la foto preoccupa i fan

Jovanotti sui social con volto tumefatto e punti da sutura sulla fronte. Il post sui social preoccupa i fan del cantante. Ecco cosa è accaduto

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti è uno degli artisti italiani più influenti della nostra epoca.

Cantautore di successo ultimamente è stato al centro del Gossip a causa dell’azienda truffaldina ‘Bitcoin Future‘, che ha associato il suo nome alla loro campagna, una truffa, per ottenere visibilità e trovare polli da spennare.

Nelle ultime ore, l’artista invece si è mostrato sui social col volto tumefatto e punti di sutura sulla fronte. Scopriamo di più.

Jovanotti, incidente per il cantante

Con il suo ultimo post su Instagram, il musicista ha preoccupato i suoi fan. Il Cantante de ‘L’Ombelico del mondo’ si è mostrato in alcuni post su instagram con l’occhio tumefatto e la fronte medicata sotto la quale ci sono diversi punti di sutura che presto dovrà levare.

Jovanotti non spiega la motivazione, ma sarà stato sicuramente reduce di un incidente, di cui chiaramente non è nota l’entità, probabilmente non rivelata proprio per non preoccupare ulteriormente i suoi follower.

Lui sostiene di essersi dimenticato della ‘forza di gravità’ per probabilmente sarà caduto perdendo l’equilibrio battendo rovinosamente la testa.

Il cantante infatti cerca di ironizzare il tutto affiancando alla sua ferita un cerotto di ‘Hello Kitty’ affermando che ‘ha fatto di tutto’ per poterlo mettere.

Il cantante preoccupa i fan con l’ultimo post

Numerosi i commenti dei fan i quali preoccupati, da un lato ironizzano sui cerotti, dall’altro si augurano che possa guarire presto a seguito dell’incidente grave o meno che sia.

Altri invece fanno dell’ironia sulla sua compagna Francesca, chiedendosi se l’avesse fatta o meno arrabbiare.

‘Hai fatto arrabbiare la Francesca??’

Nell’attesa che si rimetta del tutto, ecco il post pubblicato poche ore fa da Jovanotti: