Jovanotti, Natale in clinica: il cantante stupisce i fan con una foto

La moglie del cantante ha postato una foto tra le sue stories di Instagram, che ha stupito tutto il suo pubblico.

Jovanotti non smette di stupire i suoi fan, che lo seguono con immenso affetto da molti anni.

Il noto artista è apparso, di recente, in una Instagram stories, postata da sua moglie, che ha lasciato incredulo il suo pubblico.

Jovanotti festeggia il Natale in clinica

Pochi giorni fa, la moglie di Jovanotti, Francesca Valiani, ha postato una foto che immortala il celebre cantante in una versione inedita.

L’artista, nei giorni scorsi, è andato in clinica dal dentista e ha voluto farsi scattare una foto molto particolare dalla moglie.

Jovanotti ha festeggiato il Natale in clinica e ha esultato in foto come un bambino!

La foto stupisce i fan del cantante

Nella foto postata da Francesca Valiani, Jovanotti compare in una versione inedita.

Il cantante indossa una tuta protettiva celeste e una cuffia protettiva del medesimo colore. Non può mancare, naturalmente, la mascherina.

Jovanotti e la moglie ne approfittano per trasmettere un messaggio positivo e sensibilizzare i fan.

Nonostante il cantante sia tutto bardato, sono ben visibili gli occhi ridenti che lasciano trapelare tutta la sua gioia per il festeggiamento del Natale.

L’artista si mostra di fronte a un albero di Natale, accanto a dei pacchi, dono di Natale per medici e pazienti.

Jovanotti è felice, nonostante si trovi in una clinica. Ha comunque dalla sua l’affetto della sua famiglia e il calore dei fan che lo seguono da sempre.