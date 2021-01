Jovanotti, la figlia lotta contro il tumore: ‘Piaghe su tutto il corpo’

La figlia di Jovanotti scuote i social. Teresa Cherubini rivela il dramma della lotta contro il cancro. Quali sono le sue attuali condizioni?

Jovanotti, pseudonimo di Lorenzo Cherubini è tra gli artisti più amati dal pubblico italiano, per la semplicità con cui attraverso i suoi testi e la sua musica riesce ad entrare nel cuore di chi lo ascolta.

Un periodo devastante per l’artista romano e la sua famiglia.

Cherubini, ha condiviso poche ore fa sul suo profilo social un lunghissimo post con il quale ha lasciato i suoi fan senza parole.

Il post da brivido

Dal post apparso poche ore fa sulla bacheca di Jovanotti si evince che gli ultimi sette mesi non sono stati per nulla semplici per lui e la sua famiglia. In particolare per Teresa Cherubini, sua figlia, oggi una bellissima ragazza di 22 anni.

Un segreto rimasto taciuto a lungo, scrive la figlia del cantante (nel post condiviso dal padre), la quale lo scorso 3 Luglio ha scoperto di essere malata di tumore.

Nello specifico ha scoperto di essere affetta dal cosiddetto Linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Valiani – (@fravaliani)

La figlia di Jovanotti ha rivelato che nella sua primissima fase la malattia si è manifestata con un fastidioso prurito alle gambe, che giorno dopo giorno si è poi diffuso lungo tutto il corpo, generando delle piaghe da sfregamento.

Dopo l’ingrossamento di un ‘linfonodo sotto il braccio’ ha capito che si trattasse di ‘qualcosa di più serio’.

Come sta oggi la figlia di Lorenzo Cherubini?

Dopo mesi di chemioterapia, secondo quanto rivelato nel medesimo post, dal 12 Gennaio 2021 può dirsi fortunatamente e finalmente guarita.

A tal proposito Teresa Cherubini ci ha tenuto a ringraziare la sua famiglia, che l’ha supportata in questo duro percorso e chiaramente tutto lo staff medico e sanitario che si è presa cura di lei in questi mesi difficili.

Disegnatrice di fumetti, è lei la vera eroina del suo presente, pur non nascondendo la paura dopo un’esperienza così traumatica:

‘La paura non é andata via, e ci vorrà del tempo perché possa fidarmi di nuovo del mio corpo, ma non vedo l’ora di ricominciare a vivere’

ha concluso nel suo lunghissimo post ri-condiviso da suo padre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da lorenzojova (@lorenzojova)

Jovanotti ha espresso a tal proposito sui social la sua gioia nel poter dire che sua figlia è guarita dalla malattia.

Tantissimo il calore e l’affetto del suo pubblico, che si stringono a lui con amicizia quasi fraterna nel godere di questa bellissima notizia.