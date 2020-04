Jovanotti, chi sono la moglie e la figlia del cantautore italiano?

Chi sono la moglie e la figlia di Jovanotti, il celebre cantante italiano, protagonista del nuovo docu-trip di RaiPlay intitolato “Non voglio cambiare pianeta”

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi alla vita privata del celebre artista italiano, famoso in tutto il mondo, Jovanotti. Dall’indissolubile legame con la moglie, con la quale è praticamente cresciuto, alla nascita della figlia che ha già 21 anni.

Chi è la moglie

Jovanotti è sposato con Francesca Valiani, nata l’11 luglio del 1969, sotto il segno zodiacale del Cancro. La donna è appassionata di fotografia e nel 2012 ha scritto il suo primo libro, intitolato “Tutti i giorni”, che racchiude i suoi scatti mozzafiato che riguardano il marito. Come evidenziato da DONNA Glamour, la passione per l’arte delle immagini si è tradotta anche in una rubrica per il quotidiano La Stampa.

La Valiani sposa Jovanotti nel 2008, ma la loro storia d’amore inizia molto prima, nel lontano 1994: i due si conoscono da una vita e lei è sempre stata una grandissima amica della sorella del cantante, Anna. La coppia ha uno splendido rapporto, suggellato dalla nascita della figlia.

Chi è la figlia

Dal matrimonio tra i due viene alla luce una figlia, Teresa Cherubini. La ragazza è nata il 13 dicembre del 1998 e ha quindi 21 anni. Suo padre le ha dedicato uno dei suoi più grandi successi, il brano intitolato “Per te…”.

Non si hanno molte notizie relative alla giovane figlia di Jovanotti, che però compare spesso sui social, tra gli scatti dei genitori. Sembra una giovane molto solare e piena di vita: in ogni scatto appare molto sorridente e piena d’entusiasmo, un po’ come il celebre papà.

Come sottolineato da DONNA Glamour, la giovane Teresa coltiva una grande passione per l’arte e il disegno: tende a prediligere soggetti da adattare alla galassia dei cartoons.