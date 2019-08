Grave lutto per Jovanotti, una terribile perdita e il triste addio: ‘Indimenticabile’

Lutto per il cantante romano Jovanotti: il messaggio di addio per il suo caro amico nel concerto di Lignano Sabbiadoro.

Un giorno particolarmente triste per il mondo della musica e per uno dei cantanti più amati del panorama della musica italiana: Jovanotti. Si è spento all’età di 44 anni, il suo caro amico nonchè produttore di eventi musicali Tomaso Cavanna.L’ex discografico ha curato, con la sua Opossum Agency, molti eventi musicali tra i quali anche il «Jova beach Party», che si è tenuto proprio quest’anno sulle più belle spiagge del nostro Paese. Una delle ultime foto pubblicate sui social da Tomaso Cavanna è insieme al cantante romano.

Lunedì si ne è andato per sempre un suo caro amico e proprio per tale motivo Jovanotti ha voluto salutarlo nel suo ultimo concerto a Lignano Sabbiadoro. Nel dettaglio, il cantante romano gli ha dedicato delle dolci parole ricordano che tra due giorni avrebbe compiuto 45 anni:

«Caro Tomi ti aspettavamo per festeggiare il tuo compleanno oggi nel backstage e poi stasera con i piedi nella sabbia a ballare. È difficile da credere che non ci sarai, ma come si fa? Edy (la fidanzata di Cavanna, ndr) tutti noi ti abbracciamo forte, oggi la musica in spiaggia è dedicata al vostro grande amore e al sorriso indimenticabile del nostro Tomi».