Ecco chi è Jolanda Renga, la figlia della ex coppia artistica formata da Francesco Renga e Ambra Angiolini. E’ una ragazza meravigliosa identica alla mamma

Ambra Angiolini e Francesco Renga è stata una delle coppie artistiche più amate dal pubblico italiano. Lei un’attrice di successo lui, un cantautore di fama internazionale.

Dalla loro relazione durata ben 11 anni anni, sono nati Jolanda e Leonardo. Voi avete mai visto la loro primogenita Jolanda? E’ una ragazza davvero bellissima e con l’avanzare del tempo somiglia sempre più a sua madre Ambra. Scopriamo di più.

Ambra e il dolcissimo rapporto con sua figlia Jolanda

Oggi 15 anni, Jolanda è una ragazza meravigliosa, dolce, intelligente dinamica. I suoi colori e la sua fisionomia ricordano tanto la sua mamma, l’attrice Ambra Angiolini, divenuta madre per la prima volta nel 2004.

Sempre sorridenti dinanzi ai riflettori, come raccontato dall’attrice romana, hanno un legame molto forte e complice. Se dal punto di vista fisico è tutta sua madre, dal punto di vista caratteriale e artistico è tutta sua padre, Francesco Renga. A quanto pare la bella Jolanda ama cantare e ha una voce calda ed emozionante.

Ambra Angiolini e la lotta contro la bulimia: ‘Jolanda mi ha salvata’

In diverse occasioni l’attrice romana ha rivelato di aver fatto conoscenza con la ‘depressione’ in passato, più nello specifico ha sofferto di bulimia, e ha deciso di parlarne proprio per supportare ed essere in qualche modo d’aiuto a chi è dentro questo vortice vizioso.

Recentemente, intervistata durante il programma radiofonico ‘I Lunatici’, Ambra Angiolini, ha parlato non solo di uno dei periodi più difficili della sua vita, ma anche come è riuscita a trovare la forza di uscirne.

L’ex compagna di Francesco Renga, ringrazia proprio lei, la sua piccola Jolanda, che l’ha salvata con il suo arrivo:

‘Un po’ si resta bulimici tutta la vita. La bulimia vuol dire anche amare tantissimo, desiderare tanto di essere amata’

poi conclude:

‘Quando sono rimasta incinta di mia figlia Jolanda la fame d’amore si è finalmente placata’

Eccole ora insieme in uno scatto dolcissimo, Ambra e Jolanda: