Joker, brutto incidente stradale per Joaquin Phoenix: l’attore si schiantato contro un veicolo dei Vigili del fuoco

Grave incidente per l’attore di Joker Joaquin Phoenix. Scontro frontale con una camionetta dei vigili del fuoco all’uscita di un parcheggio a Los Angeles

L’attore statunitense Joaquin Phoenix è Sicuramente uno dei personaggi di Hollywood di cui ultimamente si parla di più. La sua magistrale interpretazione nel film Joker ha convinto pubblico e critica regalando di fatto a Phoenix le luci della ribalta sul grande schermo. Tuttavia proprio in uno dei momenti più brillanti della sua carriera l’attore ha subito un forte spavento a causa di un incidente stradale che lo ha coinvolto.

Grave incidente per Joaquind Phoenix

Joaquin Phoenix, poco prima di compiere 45 anni, è senza dubbio tra gli attori più in voga del momento. Il suo film Joker ha registrato enormi consensi e sono molti i fan che ormai lo identificano già come il Joker, accostando la sua performance a quella di altri strabilianti attori come Heath Ledger.

Tuttavia ultimamente il nome di Joaquin Phoenix si è discostato da quello di Joker a causa di un incidente stradale che ha coinvolto l’attore nei giorni scorsi. Sembra infatti che Phoenix si sia scontrato con una autoveicolo dei vigili del fuoco a bordo della sua Tesla.

Joaquin Phoenix illeso dopo l’incidente

Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che l’attore, uscendo da un parcheggio a Los Angeles, abbia preso una curva a velocità troppo elevata perdendo il controllo del suo mezzo e schiantandosi contro il camion dei vigili del fuoco. Per fortuna Phoenix è uscito miracolosamente illeso dall’incidente che ha invece completamente distrutto la Tesla. L’attore ha poi personalmente chiamato la polizia per denunciare l’accaduto, poco dopo l’attore è stato trasferito in ambulanza per degli accertamenti d’obbligo in ospedale, dove fortunatamente è stato dimesso dopo qualche ora. Niente di più che un brutto spavento quindi per Joaquin Phoenix, il quale, grazie anche ad un radicale cambiamento di comportamento sul set e con la stampa, sembra davvero destinato a diventare una delle stelle più brillanti di Hollywood.